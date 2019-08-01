Депутат предлагает наказывать уголовно за попытку фальсификации итогов выборов

Депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова предлагает привлекать к уголовной ответственности тех, кто пытается атаковать Государственную информационную систему (ГИС) и повлиять на итоги выборов.

Она отметила, что 15 октября 2017 года, когда кыргызстанцы избирали президента, на 9 часов вечера на ГИС совершили 18 тысяч 358 атак. Изменения, инициированные в Уголовный и кодексы о нарушениях и проступках, вынесены на общественное обсуждение.

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Аида Исмаилова считает, что такие деяния должны быть криминализированы. Она подчеркнула, что избирателей, торгующих голосами, следует штрафовать согласно Кодексу о нарушениях.

«На выборах главы государства в 2017-м по факту подкупа поступило 30 обращений. По десяти информация не подтвердилась. По шести фактам ОВД отказали в возбуждении уголовных дел. По 11 фактам материалы направили в судебные органы. По всем остальным судебные органы приняли решение о прекращении дела в связи с примирением сторон», — добавила нардеп.

Она полагает, что нужно наказывать в уголовном порядке и тех кандидатов, кто при подаче документов в ЦИК скрыл сведения о наличии иного гражданства.