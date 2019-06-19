10:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Получение кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека одобрил Каныбек Иманалиев

Решение комитета по международным делам об одобрении кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека поддержал Каныбек Иманалиев. Фотографию решения комитета от 2013 года распространили в социальных сетях.

В документе указывается, что комитет рассмотрел проект договора займа — льготного покупательного кредита для проекта модернизации Бишкекской ТЭЦ между правительством КР в лице Минфина и Экспортно-импортным банком Китая. По итогам заседания комитет решил одобрить документ. При этом председателем комитета в 2013 году, который ставил подпись по решением, был именно Каныбек Иманалиев.

Напомним, в СИЗО ГКНБ по делу о модернизации ТЭЦ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

Кроме того, ГКНБ в рамках уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека выделил материалы в отдельное производство в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Ссылка:
просмотров: 811
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ приостановят из-за апелляции адвокатов
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все обвиняемые остались под стражей
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокаты снова просят освободить обвиняемых
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Спорят подсудимые и потерпевшие
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Какие-то странности с ТЭО: его опять нет
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. ТЭО нашлось у судебного эксперта
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевшие опять не могут ответить на вопросы
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Судья не разрешила пообщаться с родственниками
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Потерпевший не может ответить ни на один вопрос
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. На процессе начат повторный допрос потерпевших
Популярные новости
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев
Бизнес
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых
Престижные мобильные номера PLATINUM в&nbsp;два раза дешевле! Престижные мобильные номера PLATINUM в два раза дешевле!
MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети
Общайся сейчас&nbsp;&mdash; плати потО!м Общайся сейчас — плати потО!м