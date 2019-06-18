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Власть

Правозащитники предупреждают о досрочных парламентских выборах в Кыргызстане

Правозащитники и гражданские активисты предупреждают, что после лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента шестой созыв может быть распущен и назначены досрочные парламентские выборы.

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По словам Динары Ошурахуновой, в соцсетях началась акция по сбору подписей за роспуск Жогорку Кенеша и сокращение числа депутатов до 35. А некоторые политические силы предлагают и вовсе упразднить парламент. Она отметила, что это происходит одноврменно с созданием специальной депутатской комиссии.

Вместе с тем, подчеркнула Динара Ошурахунова, депутаты не приняли нормы, касающиеся усовершенствования избирательной системы, в частности не снижен проходной порог. «Он остался на уровне 9 процентов. Нардепы также отказались от преференциального голосования. А оно помогло бы избежать фальсификаций», — считает Динара Ошурахунова.

Активисты призывают парламентариев незамедлительно приступить к принятию предлагаемых прогрессивных норм по снижению избирательного порога и внедрению преференциального голосования для проведения мирных выборов и формирования качественного состава Жогорку Кенеша в предусмотренный законом срок в 2020 году. 
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