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Власть
Сюжет: Скандалы в сфере культуры (65)

В Минкультуры выявлены финансовые нарушения на 30,3 миллиона сомов

Счетная палата провела аудит исполнения сметы расходов бюджетных средств в Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба СП.

В числе основных нарушений необоснованные выплаты заработной платы — на 2,3 миллиона сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства, — 1,2 миллиона сомов, скрытая по учету дебиторская задолженность — 15 миллионов сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, — 10 миллионов сомов.

Необоснованные выплаты зарплаты установлены в Кыргызском государственном университете культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой, Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова, Кыргызском государственном цирке имени А.Изибаева, Чуйской областной библиотеке, Чуйском областном камерном оркестре, Сокулукском райотделе культуры, редакции газеты «Ош жанырыгы», Ошском областном музее изобразительных искусств имени Т.Садыкова, Ошском областном кукольном театре имени Н.Шамурзаева, Ошском областном газетном издательстве — редакции газеты «Эхо Оша», Техникуме культуры имени Б.Алыкулова в Джалал-Абаде, в Джалал-Абадской ОТРК и Панфиловской районной детской школе искусств.

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева выявлено завышение объемов строительных работ.

В Русском драмтеатре имени Ч.Айтматова дебиторская задолженность арендаторов в 13,9 миллиона сомов за 2017-й не отражена в бухгалтерском балансе. Скрыли задолженность арендаторов еще в 15 учреждениях культуры.

Нерационально использованные средства составили 24,6 миллиона сомов, из них 23,8 миллиона сомов — остатки сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, не зачтенные по итогам 2017 года.

Материалы аудита по Русскому драмтеатру и Чуйскому областному камерному оркестру направлены в прокуратуру.
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