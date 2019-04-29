10:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом в июне

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом в июне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

О визите стало известно во время встречи Сооронбая Жээнбекова с Си Цзиньпином 28 апреля.

«В прошлом году успешно состоялся ваш первый государственный визит в КНР, тогда мы вместе объявили об установлении всестороннего стратегического партнерства. Благодаря совместным усилиям двусторонние отношения развиваются стабильно, чему я очень рад. Я принял ваше приглашение посетить Кыргызстан с госвизитом», — отметил Си Цзиньпин.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков с 25 по 28 апреля находился с рабочим визитом в КНР.
Ссылка:
просмотров: 47
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин и Си Цзиньпин испекли на выставке блины с икрой
Си Цзиньпину разрешили править Китаем бессрочно
Владимир Путин пошутил над «опаздывающей» китайской делегацией
Алмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин обсудили экономику Шелкового пути
Си Цзиньпин: Древние шелковые маршруты воплощают дух мира и сотрудничества
Президент Кыргызстана вылетает с рабочим визитом в Китай
Внучка президента США спела для лидера Китая
Популярные новости
Отчет правительства в&nbsp;Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от&nbsp;реальности Отчет правительства в Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от реальности
О&nbsp;матерящемся главе ГРС. Премьер-министр попросил чиновника забыть плохие слова О матерящемся главе ГРС. Премьер-министр попросил чиновника забыть плохие слова
Бакыт Торобаев выступает против участия в&nbsp;выборах-2020 партий-новичков Бакыт Торобаев выступает против участия в выборах-2020 партий-новичков
В&nbsp;структуре правительства Кыргызстана должно остаться семь министерств В структуре правительства Кыргызстана должно остаться семь министерств
Бизнес
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города