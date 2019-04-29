Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом в июне

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом в июне. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

О визите стало известно во время встречи Сооронбая Жээнбекова с Си Цзиньпином 28 апреля.

«В прошлом году успешно состоялся ваш первый государственный визит в КНР, тогда мы вместе объявили об установлении всестороннего стратегического партнерства. Благодаря совместным усилиям двусторонние отношения развиваются стабильно, чему я очень рад. Я принял ваше приглашение посетить Кыргызстан с госвизитом», — отметил Си Цзиньпин.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков с 25 по 28 апреля находился с рабочим визитом в КНР.