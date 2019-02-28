Милиции хотят разрешить проверять грузы. Депутаты против

Сотрудникам внутренних дел хотят разрешить проверять грузы на соответствие путевым листам, но это может привести к негативным последствиям для предпринимателей. Об этом на пленарном заседании сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он отметил, что поднимал этот вопрос в комитете по правопорядку, однако норму не исключили.

«Получается, сотрудники органов внутренних дел имеют право проверять путевые листы на соответствие перевозимым грузам. Другими словами, останавливать любую грузовую машину и проводить тотальную проверку. Мы говорим о поддержке предпринимателей, а делаем наоборот. Это некрасиво», — уверен он.

Глава комитета по правопорядку Наталья Никитенко отметила, что эта норма давно работает в действующем законодательстве. Она согласилась, что уровень недоверия к проверяющим органам высокий, но сейчас идет активная борьба с коррупцией. В то же время нельзя гарантировать, что под видом грузов человек не провезет что-то запрещенное.

Депутат Экмат Байбакпаев поинтересовался, где брать документы фермеру, который решил продать или купить скот.

«В айыл окмоту или у базаркома. Должен быть порядок. А если под видом яблок или животных что-то другое человек провезет?» — спросил замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

В парламенте обсуждают поправки в Закон «Об органах внутренних дел».