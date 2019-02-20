Депутат парламента Садык Шер-Нияз считает, что комиссия по госнаградам дискредитировала себя. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании.
По его словам, в последние годы высокие знаки отличия присуждались не деятелям культуры или тем, кто действительно заслужил награду, а тем, кто лицемерит и подхалимничает.
«Но апогей был, когда орден Манаса получил водитель (Икрамжан Илмиянов. — Прим. 24.kg). По каким критериям такие люди получают ордена и медали? Это просто насмешка какая-то», — сказал Садык Шер-Нияз.
Напомним, в ноябре 2017 года перед тем, как сложить полномочия президента, Алмазбек Атамбаев наградил своих преданных сторонников. Советник президента на общественных началах Фарид Ниязов получил орден Манаса II степени, еще один советник — Икрамжан Илмиянов — орден Манаса III степени. Последний, кстати, арестован и водворен в СИЗО ГКНБ по подозрению в мошенничестве.