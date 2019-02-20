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Власть
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова (20)

Госнаграды получают водители, подхалимы и лицемеры — возмущен депутат

Депутат парламента Садык Шер-Нияз считает, что комиссия по госнаградам дискредитировала себя. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании.

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По его словам, в последние годы высокие знаки отличия присуждались не деятелям культуры или тем, кто действительно заслужил награду, а тем, кто лицемерит и подхалимничает.

«Но апогей был, когда орден Манаса получил водитель (Икрамжан Илмиянов. — Прим. 24.kg). По каким критериям такие люди получают ордена и медали? Это просто насмешка какая-то», — сказал Садык Шер-Нияз.

Напомним, в ноябре 2017 года перед тем, как сложить полномочия президента, Алмазбек Атамбаев наградил своих преданных сторонников. Советник президента на общественных началах Фарид Ниязов получил орден Манаса II степени, еще один советник — Икрамжан Илмиянов — орден Манаса III степени. Последний, кстати, арестован и водворен в СИЗО ГКНБ по подозрению в мошенничестве.
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