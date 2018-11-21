В парламенте ругают авторов проекта закона об энергоэффективности зданий

В Жогорку Кенеше ругают авторов проекта закона об энергетической эффективности зданий.

По словам инициаторов — представителей Нацэнергохолдинга, сам документ разработан еще в 2011 году, но механизмов его реализации не было.

«Специалисты, которые будут проверять энергетическую эффективность строящихся зданий, будут выдавать сертификаты. Проверять отдельно каждую квартиру эксперты не станут, только полностью объект, площадь которого превышает 150 квадратов. Здание, которое не пройдет проверку, сертификат не получит», — пояснили они.

Однако, отвечая на вопросы нардепов, чиновники начали путаться.

«Зачем вы повторяете Европу? Не можете установить умные счетчики, зато увеличиваете число проверяющих. Закон сырой. Я призываю своих коллег не поддерживать его», — сказал депутат Кожобек Рыспаев.

Его поддержал коллега Дастан Бекешев. Он отметил, что непонятно, кто будет выдавать эти сертификаты, в частности проверяющим, которых нет.

«Вы же не в состоянии специалистов подготовить. И что мы получим в итоге? Вы представляете, какой начнется бардак? Есть технический регламент, и надо работать по нему. Закон не должен быть поддержан», — считает народный избранник.

Полуспециалист придет к другому полуспециалисту за оценкой его уровня. А потом он будет проводить мониторинг отопительной системы и горячей воды. Дастан Бекешев

Отметим, что износ оборудования в энергетической отрасли составляет 70-80 процентов.