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Кто загубил кардиологический санаторий в Воронцовке?

Кто загубил кардиологический санаторий в Воронцовке, равного которому по восстановительному эффекту в Центральной Азии не было и нет? Кто его восстановит?

Воронцовский санаторий в Кыргызстане всегда славился исключительным эффектом восстановительного лечения для кардиологических больных.

Сегодня он стремительно теряет прежние позиции, превращаясь в унылое, запущенное и разграбленное учреждение.

Кто довел санаторий до ручки? Кто должен нести ответственность? Почему десятитысячное население Таш-Добонского айыл окмоту категорически настроено против экс-директора Венеры Маймендиевой и не допустит ее возвращения на прежний пост?

В пресс-конференции принимает участие активная группа жителей Таш-Добонского айыл окмоту:

Акынбек Урбаев, Арзыкан Тургуналиева, Кенжекан Зарлыкова, Тилек Оморов.
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