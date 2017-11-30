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Техноблог

Китай представил лазерную пушку

Китайская компания GuoRong представила одноименную систему ликвидации малых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает lenta.ru.

На видео показана сначала ликвидация мишени на аппарате, а затем и самого дрона.

Комплекс GuoRong включает в себя радиолокатор, систему генерации радиопомех, электрооптический модуль и лазерную установку. Данные элементы на представленном компанией видео размещены на двух небольших грузовиках.

Заявленная дальность радиолокационной системы составляет 55 километров, лазерная установка действует на расстоянии около 600 метров. Изделие планируется использовать, в частности, в аэропортах.
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