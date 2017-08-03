В новых смартфонах обнаружили серьезную проблему

Владельцы новых флагманских смартфонов OnePlus 5, уже столкнувшиеся с перебоями в работе устройств, пожаловались на новые проблемы. Об этом написало издание Phone Arena.

По его данным, речь о необычайно быстром разряде батареи в автономном режиме. Это происходит даже в том случае, когда включен энергосберегающий режим Doze, позволяющий экономить заряд.

Проблемы начались после выпуска небольшого обновления прошивки. Оно устраняло другой недостаток в работе смартфона, который при попытке набрать «экстренный» номер 911 начинал перезагружаться.

Теперь владельцы OnePlus 5 жалуются на то, что в течение одной ночи смартфон может разрядиться на 20-25 процентов, даже если им не пользовались.

На сегодня проблема не устранена. В компании-производителе официально ситуацию не комментируют.