22:33
+22
USD 68.69
EUR 81.42
RUB 1.13
Техноблог

В новых смартфонах обнаружили серьезную проблему
Фото Phone Arena. OnePlus 5 появился на рынке в конце июня

Владельцы новых флагманских смартфонов OnePlus 5, уже столкнувшиеся с перебоями в работе устройств, пожаловались на новые проблемы. Об этом написало издание Phone Arena.

По его данным, речь о необычайно быстром разряде батареи в автономном режиме. Это происходит даже в том случае, когда включен энергосберегающий режим Doze, позволяющий экономить заряд.

Проблемы начались после выпуска небольшого обновления прошивки. Оно устраняло другой недостаток в работе смартфона, который при попытке набрать «экстренный» номер 911 начинал перезагружаться.

Теперь владельцы OnePlus 5 жалуются на то, что в течение одной ночи смартфон может разрядиться на 20-25 процентов, даже если им не пользовались.

На сегодня проблема не устранена. В компании-производителе официально ситуацию не комментируют.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Motorola представила смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus
Samsung Galaxy Note 8: официальное изображение попало в Интернет
Срок выхода нового iPhone под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
LG выпустила смартфон Q8
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
iPhone 8 будет сканировать лицо и глаза вместо пальца
Meizu выпустила бюджетный смартфон всего за $100
Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые
Западные инсайдеры опубликовали видео нового iPhone 8
Создан оригинальный способ защитить iPhone от кражи
Популярные новости
Пользователи WhatsApp вновь под ударом&nbsp;&mdash; началась новая фишинговая атака Пользователи WhatsApp вновь под ударом — началась новая фишинговая атака
Samsung Galaxy Note 8: официальное изображение попало в&nbsp;Интернет Samsung Galaxy Note 8: официальное изображение попало в Интернет
Ученые рассказали, что произойдет, если взорвать Луну Ученые рассказали, что произойдет, если взорвать Луну
Motorola представила смартфоны Moto G5S и&nbsp;Moto G5S Plus Motorola представила смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus
Бизнес
Личный кабинет О! &mdash;&nbsp;самый простой и&nbsp;быстрый способ управления связью Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью
Заявление компании Penwell Заявление компании Penwell
MegaCom снизил цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снизил цены на роуминг во время хаджа
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: быстро, просто, экономно «День — Ночь» от MegaCom: быстро, просто, экономно