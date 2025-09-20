22:01
Техноблог

У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26

Мессенджер Telegram работает над внедрением дизайн-кода Liquid Glass, представленного Apple вместе с iOS 26. Об этом сообщается в блоге «Код Дурова».

Эксперты обнаружили в одной из версий мессенджера новый дизайн, который использует стеклянные и полупрозрачные элементы интерфейса.

из блога «Код Дурова»
Фото из блога «Код Дурова»

Редизайн мессенджера станет одним из наиболее заметных за последние годы. При этом сроки выхода обновления пока не уточняются: компания традиционно объявляет о нововведениях уже после релиза новой версии приложения.

Насколько изменится расход аккумулятора приложением из-за того, что обработка новых визуальных решений и анимаций требует больших вычислительных мощностей, неизвестно.

Выход iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass состоялся 15 сентября для iPhone 11, iPhone SE 2020 года и более новых моделей. Ожидается, что разработчики сторонних приложений будут активнее внедрять в свои сервисы новый дизайн-код Apple. Обновление представлено вместе с новыми смартфонами Apple: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/344210/
просмотров: 166
