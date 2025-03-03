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Техноблог

Подборку лучших смартфонов февраля назвали эксперты

Портал 4PDA составил подборку лучших смартфонов, которые представлены в феврале 2025 года.

Открывает список бюджетный iPhone 16e, получивший современный дизайн, компактный OLED-дисплей, сканер Face ID, тыльную камеру с разрешением 48 мегапикселей, чип Apple A18, 8 гигабайт оперативной памяти и поддержку ИИ-системы Apple Intelligence. По заявлениям Apple, новинка способна проработать до 26 часов в режиме воспроизведения видео. При этом к недостаткам устройства приписывают отсутствие поддержки магнитной беспроводной зарядки и аксессуаров MagSafe.

За ним следует игровой Asus ROG Phone 9 FE, предлагающий плавный AMOLED-экран с частотой до 185 герц, мини-дисплей сзади, камеру на 50 мегапикселей, поддержку беспроводной зарядки, защиту от воды по стандарту IP68, разъем для наушников, встроенные кнопки-триггеры, сразу два разъема USB Type-C, прошлогодний чип Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор на 5 тысяч 500 миллиампер-часов.

На третьем месте разместили Asus Zenfone 12 Ultra — флагманский смартфон, оснащенный экраном с частотой до 144 герц, камерой на 50 мегапикселей с шестиосевой стабилизацией, телеобъективом с трехкратным оптическим зумом, беспроводной зарядкой, корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, разъемом для наушников, eSIM и мощным чипсетом Snapdragon 8 Elite.

В топ также вошли бюджетный Realme GT 7 Pro Racing Edition с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, Realme Neo7 SE с батареей на 7 тысяч миллиампер-часов, складной Oppo Find N5 с корпусом толщиной всего 4,21 миллиметра и фотофлагман Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/321502/
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