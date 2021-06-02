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Техноблог

Клинические испытания универсальной вакцины от гриппа начали в США

В США национальные институты здравоохранения объявили о начале клинических испытаний универсальной вакцины от гриппа. Речь о первой фазе испытаний, в которой примут участие люди в возрасте от 18 до 50 лет, сообщила «Российская газета».

Им будут вводить либо новый препарат, либо обычную сезонную вакцину, чтобы определить, что работает лучше.

Экспериментальная вакцина использует гемагглютининовый протеин на наночастицах. Предполагается, что она сможет защищать от различных штаммов гриппа на протяжении долгого времени.

По данным американского медицинского регулятора CDC, в 2019-2020 годах гриппом переболели не менее 38 миллионов американцев, из которых 22 тысячи скончались.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/196054/
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