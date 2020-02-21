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Техноблог

Новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos представила HTC

Фото Vive. VR-шлем Vive Cosmos со сменными панелями

Компания HTC, выпустившая в 2019 году VR-шлем Vive Cosmos, анонсировала еще три модели серии. Каждая из них — дополнение к существующей системе Cosmos и отличается лишь новыми сменными «лицевыми панелями», сообщил сайт фирмы.

Новая серия состоит из четырех устройств: Vive Cosmos Play, Vive Cosmos, Vive Cosmos XR и Vive Cosmos Elite. Все они имеют одинаковый корпус и дисплей. Пользователь может купить любую из них или приобрести самую дешевую модель — Cosmos Play, к которой можно позже приобрести другую панель для апдейта.

Vive
Фото Vive. Cosmos Play

VR-шлем Cosmos Play оснащен четырьмя камерами для отслеживания, в отличие от шести у Vive Cosmos. Также у него нет встроенных наушников, как у Vive Cosmos.

HTC не раскрыла цену или сроки выхода Cosmos Play, обещав, что дополнительные подробности объявят «в ближайшие месяцы».

Vive
Фото Vive. Cosmos Elite
В модели HTC Vive Cosmos Elite добавлена функция внешнего отслеживания благодаря панели External Tracking Faceplate. Шлем поставляется в комплекте с двумя базовыми станциями SteamVR и двумя контроллерами Vive.

Стоимость шлема составляет $899, хотя владельцы Vive Cosmos и Vive Cosmos Play смогут обновить шлемы до версии Cosmos Elite, купив лицевую панель за $199, которая появится в продаже во втором квартале 2020 года.

Сам Cosmos Elite поступит в продажу в первом квартале.

Vive
Фото Vive. Cosmos XR
Также был представлен бизнес-ориентированный VR-шлем Cosmos XR, в котором используют две камеры XR высокого разрешения, чтобы расширить возможности Cosmos за пределы VR в область дополненной реальности. Угол поля зрения Cosmos XR составляет 100 градусов.

Цена и дата выхода новинки пока неизвестны.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144340/
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