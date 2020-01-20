Airbus научил самолеты взлетать без вмешательства пилотов

В аэропорту Тулуза-Бланьяк прошла первая часть тестов технологии системы Autonomous Taxi, Take-Off & Landing (ATTOL), которая самостоятельно оценивает параметры самолета, с помощью камер определяет его положение в пространстве и относительно взлетно-посадочной полосы, а также способна взлетать без участия человека. Об этом пишет «Популярная механика».

В ходе тестов экипаж специалистов Airbus, состоящий из двух пилотов, двух инженеров по летным испытаниям и инженера-испытателя, в течение 4,5 часа выполнил четыре взлета, в которых самолет отрывался от земли по командам электроники.

Летчик-испытатель Airbus Янн Бофилс отметил, что от экипажа требуется лишь перевести рычаги управления двигателем во взлетный режим, а все остальное сделает электроника.

Камеры позволяют позиционировать лайнер точно по осевой линии, а компьютер, анализируя параметры всех систем, отдает команду на взлет, которую самолет выполняет без активного участия экипажа.

В середине 2020 года Airbus намерен расширить тестовую программу и начать испытания не только системы автоматического взлета, но и посадки, а также руления без вмешательства пилотов. О сроках внедрения подобных технологий в серийные лайнеры не сообщается.