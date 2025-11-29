Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов

Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов. Это может привести к перебоям и отмене рейсов, пишет Reuters.

Европейская авиастроительная корпорация сообщила, что мощное солнечное излучение искажает данные, необходимые для управления самолетами.

Проблему обнаружили после происшествия с лайнером A320 авиакомпании Jet Blue 30 октября в американском штате Флорида. Он начал резко терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку. По меньшей мере 15 человек получили травмы.

Проблема затрагивает самолеты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около 6 тысяч бортов, но в случае примерно 5 тысяч 100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения. Для более старых самолетов потребуется и замена аппаратуры, для чего их придется временно вывести из эксплуатации.

Британский регулятор авиаиндустрии сообщил, что эти процедуры с высокой вероятностью приведут к «некоторым нарушениям и отмене авиарейсов».