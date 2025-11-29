16:53
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Техноблог

Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов

Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов. Это может привести к перебоям и отмене рейсов, пишет Reuters.

Европейская авиастроительная корпорация сообщила, что мощное солнечное излучение искажает данные, необходимые для управления самолетами.

Проблему обнаружили после происшествия с лайнером A320 авиакомпании Jet Blue 30 октября в американском штате Флорида. Он начал резко терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку. По меньшей мере 15 человек получили травмы.

Проблема затрагивает самолеты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около 6 тысяч бортов, но в случае примерно 5 тысяч 100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения. Для более старых самолетов потребуется и замена аппаратуры, для чего их придется временно вывести из эксплуатации.

Британский регулятор авиаиндустрии сообщил, что эти процедуры с высокой вероятностью приведут к «некоторым нарушениям и отмене авиарейсов». 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/352723/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Airbus удерживает лидерство в мировом самолетостроении шестой год подряд
Airbus ready to provide aircraft for domestic flights
Airbus готов предоставить самолеты для перелетов внутри Кыргызстана
Airbus показал, как работает его новейший самолет BelugaXL
Airbus научил самолеты взлетать без вмешательства пилотов
Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к работе
Беспилотное летающее такси от Airbus совершило первый полет
В Египте разбился российский пассажирский самолет
Популярные новости
В&nbsp;смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана В смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана
Кыргызские ученые создали&nbsp;ИИ мирового уровня для мониторинга растений Кыргызские ученые создали ИИ мирового уровня для мониторинга растений
ChatGPT начал проверять возраст пользователей с&nbsp;помощью паспорта ChatGPT начал проверять возраст пользователей с помощью паспорта
Electronic Arts открыла бесплатный пробный доступ к&nbsp;Battlefield&nbsp;6 Electronic Arts открыла бесплатный пробный доступ к Battlefield 6
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
29 ноября, суббота
16:25
Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвержены ошибке приборов Опасно. Airbus объявил, что тысячи его самолетов подвер...
16:00
Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
15:44
В РФ заблокируют WhatsApp, если мессенджер не будет исполнять законы страны
15:44
CAFA U-18 Women’s Championship. Кыргызстанки обыграли сборную Таджикистана
15:27
В Узбекистане запретили вейпы и ужесточили наказание за их продажу