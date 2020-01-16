Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к работе

Компания Airbus запустила в работу гигантский грузовой самолет BelugaXL, предназначенный для транспортировки крупных элементов, использующихся для строительства других самолетов компании. Об этом сообщило издание «Популярная механика».
BelugaXL совершил первый полет в июле 2018 года. С тех пор он совершил еще 200 тестовых вылетов, проведя в воздухе в целом 700 часов, прежде чем его сертифицировали в ноябре 2019-го.
Длина BelugaXL —
Первый из шести самолетов BelugaXL выполнил первый рабочий полет 9 января. Новые самолеты будут работать со старыми грузовыми — BelugaSL — до тех пор, пока последние не спишут в 2025 году.