Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к работе

Компания Airbus запустила в работу гигантский грузовой самолет BelugaXL, предназначенный для транспортировки крупных элементов, использующихся для строительства других самолетов компании. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

BelugaXL совершил первый полет в июле 2018 года. С тех пор он совершил еще 200 тестовых вылетов, проведя в воздухе в целом 700 часов, прежде чем его сертифицировали в ноябре 2019-го.

Длина BelugaXL — 63 метра , ширина — 8 метров. Он способен транспортировать груз весом до 51 тонны — на расстояние до 4 тысяч километров . Новый грузовой самолет использует два двигателя Rolls-Royce Trent 700.

Фото Airbus. Грузовой самолет Airbus BelugaXL

Первый из шести самолетов BelugaXL выполнил первый рабочий полет 9 января. Новые самолеты будут работать со старыми грузовыми — BelugaSL — до тех пор, пока последние не спишут в 2025 году.