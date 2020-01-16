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Техноблог

Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к работе

Фото Airbus. Грузовой самолет Airbus BelugaXL

Компания Airbus запустила в работу гигантский грузовой самолет BelugaXL, предназначенный для транспортировки крупных элементов, использующихся для строительства других самолетов компании. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

BelugaXL совершил первый полет в июле 2018 года. С тех пор он совершил еще 200 тестовых вылетов, проведя в воздухе в целом 700 часов, прежде чем его сертифицировали в ноябре 2019-го.

Длина BelugaXL — 63 метра, ширина — 8 метров. Он способен транспортировать груз весом до 51 тонны — на расстояние до 4 тысяч километров. Новый грузовой самолет использует два двигателя Rolls-Royce Trent 700.

Airbus
Фото Airbus. Грузовой самолет Airbus BelugaXL

Первый из шести самолетов BelugaXL выполнил первый рабочий полет 9 января. Новые самолеты будут работать со старыми грузовыми — BelugaSL — до тех пор, пока последние не спишут в 2025 году.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140691/
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