Смартфонам пророчат скорую «смерть». Их заменят более технологичные гаджеты

Фото InvestorPlace. Над новыми технологиями работают многие компании, но такие гаджеты пока еще слишком дорогие

К 2021 году появятся устройства дополненной реальности, которые ничем не будут отличаться от обычных повседневных очков, считает президент Qualcomm Кристиано Амон. Об этом пишет издание Business Insider.

В качестве примера Кристиано Амон привел в пример Facebook, Microsoft и Apple, которые активно работают над проектами в области дополненной и виртуальной реальности. Подобные гаджеты в дальнейшем могут стать новой главной платформой вслед за смартфонами.

Они не заменят ваш телефон, это будет совсем другой тип устройств. Подумайте об эволюции очков. Кристиано Амон

В 2014 году Facebook купила стартап Oculus VR за $2 миллиарда. Microsoft недавно выпустила второе поколение очков дополненной реальности HoloLens. Apple, сообщают источники, готовится выпустить свой гаджет на базе VR и AR в 2022 году.

Несмотря на внимание производителей к новой технологии, ей еще предстоит войти в повседневность. Рынок VR- и AR-очков падал до первого квартала 2019 года. Кроме того, эти устройства слишком дорого стоят — те же HoloLens продают за $3 тысячи 500. Рост этого направления пока будут обеспечивать крупные компании, а не простые пользователи, отметил портал @hi-tech.