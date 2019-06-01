Первое в истории видео солнечного затмения 1900 года воссоздали в Британии

Королевское астрономическое общество совместно с Британским институтом кино опубликовало оцифрованную версию первой в истории человечества видеосъемки солнечного затмения 1900 года. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Видео записал британский иллюзионист Невил Маскелайн 28 мая 1900-го в ходе экспедиции в Северную Каролину. Это была непростая задача. Он должен был сделать специальный телескопический адаптер для камеры, чтобы запечатлеть явление.

Невил Маскелайн снимал солнечное затмение и в 1898 году во время экспедиции в Индию, однако у иллюзиониста украли пленки по пути домой.