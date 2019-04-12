Acer представила самый необычный игровой ноутбук Helios 700

Компания Acer продолжает развивать линейку игровых ноутбуков Predator с необычными решениями. В Helios 700 появилась новая система охлаждения с выдвижной клавиатурой, сообщил портал @hi-tech.
Главной особенностью ноутбука Helios 700 стала клавиатура Hyper Drift — нижняя панель откидывается, чтобы добавить приток воздуха в корпус.
Это работает вместе с двумя кулерами, пятью медными трубками и испарительной камерой для охлаждения процессора и видеокарты. Часть системы охлаждения можно увидеть сверху через стеклянную панель ноутбука.
Helios 700 — флагман, поэтому ему досталась самая мощная «начинка». У него стоит топовый процессор Intel Core i9 и на выбор видеокарта RTX 2070 или 2080. Объем оперативной памяти зависит от модификации, максимум до 64 гигабайт.
Экран ноутбука имеет диагональ
Цена Acer Predator Helios 700 — от 200 тысяч сомов, продажи начнутся в июле.