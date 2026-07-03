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Техноблог

Китай планирует официально признать 12 новых профессий

Китай планирует официально признать 12 новых профессий. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что в том числе инженера-техника по цифровым двойникам, технического специалиста по применению роботов с воплощенным искусственным интеллектом и аналитиков спортивных данных, поскольку быстро развивающаяся экономика страны продолжает создавать новые формы занятости.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Согласно уведомлению Министерства людских ресурсов и социального обеспечения КНР, в стране также будет добавлен ряд новых видов рабочих специальностей в рамках существующих профессий, в том числе логисты сферы маловысотной экономики, разработчики интеллектуальных агентов, инспекторы транспортных средств на новых источниках энергии, дизайнеры по адаптации жилой среды для пожилых людей.

Этот шаг отражает усилия Китая по адаптации своей рабочей силы к экономической трансформации, характеризующейся быстрым развитием нарождающихся отраслей промышленности, широким применением цифровых технологий и растущим значением сектора услуг, наряду с культивированием новых источников занятости. С 2019 года министерство выпустило семь перечней новых профессий, общее число которых в настоящее время составляет 110, говорится в публикации.

Китай разработает национальные стандарты для новых профессий, которые послужат руководством для профессионального образования, повышения квалификации и оценки квалификации специалистов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/380660/
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