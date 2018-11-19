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Техноблог

Новый iPad Pro не выдержал тест на прочность

Фото youtube.com. Новый iPad Pro протестировали на механические воздействия

Новейший iPad Pro, представленный Apple пару недель назад, не прошел несложную проверку на прочность. Блогер смог согнуть гаджет пальцами, не прилагая особых усилий.

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Видео теста опубликовали на youtube-канале JerryRigEverything. В ходе эксперимента блогер царапал планшет канцелярским ножом, поджигал экран зажигалкой и пытался разбить камеру.

Удачно тест прошел дисплей гаджета, который, несмотря на термическое воздействие, сильно не пострадал. Однако финального испытания устройство не пережило.

Блогер буквально двумя пальцами переломил iPad пополам. По словам мужчины, сломать устройство оказалось не сложнее, чем согнуть лист бумаги.

Apple представила iPad Pro с безрамочным экраном 30 октября. В новинке отсутствует кнопка «Домой» и добавлена функция Face ID.
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