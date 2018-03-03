Австралиец в возрасте 99 лет установил мировой рекорд по плаванию

99-летний австралийский пловец установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 метров вольным стилем. Об этом сообщило ВВС.

Джордж Коронес преодолел дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Он соревновался в возрастной категории 100-104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.

Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Джордж Коронес говорит, что очень доволен результатом.

Для меня это был образцовый заплыв, хорошо сбалансированный. Я был готов сильно ударить рукой по противоположной стене бассейна Джордж Коронес

Рекордсмен отметил, что был невероятно воодушевлен тем, как шумно его поддерживали болельщики.

В этой возрастной категории он был единственным пловцом. Заплыв организовали специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.

Австралиец Джордж Коронес забросил плавание в начале Второй мировой и вернулся в бассейн, когда ему исполнилось 80 лет. Сейчас он проплывает 50 метров за 56,12 секунды. pic.twitter.com/OQA24Tj9nb — bbcrussian (@bbcrussian) 2 марта 2018 г.

Джордж Коронес живет в Брисбене. По его словам, он любил плавать в юношестве, но вернулся к этому занятию лишь после того, как ему исполнилось 80 лет.