Австралиец в возрасте 99 лет установил мировой рекорд по плаванию

99-летний австралийский пловец установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на
Джордж Коронес преодолел дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Он соревновался в возрастной категории 100-104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.
Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Джордж Коронес говорит, что очень доволен результатом.
Рекордсмен отметил, что был невероятно воодушевлен тем, как шумно его поддерживали болельщики.
Для меня это был образцовый заплыв, хорошо сбалансированный. Я был готов сильно ударить рукой по противоположной стене бассейнаДжордж Коронес
В этой возрастной категории он был единственным пловцом. Заплыв организовали специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.Джордж Коронес живет в Брисбене. По его словам, он любил плавать в юношестве, но вернулся к этому занятию лишь после того, как ему исполнилось 80 лет.