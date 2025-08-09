Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на спине

Известный боксер Дмитрий Бивол сообщил, что по рекомендации врача прошел операцию на старой травме спины, с которой боролся более десяти лет. С течением времени состояние ухудшалось, особенно после интенсивных тренировочных сборов.

Фото Дмитрия Бивола. Чемпион мира по боксууспешно перенес операцию на спине

«Все прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам», — написал спортсмен в своих социальных сетях.

Дмитрий Бивол поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду на скорое возвращение в спорт, а также готовность к новым вызовам в следующем году.