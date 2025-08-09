Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на спине

Известный боксер Дмитрий Бивол сообщил, что по рекомендации врача прошел операцию на старой травме спины, с которой боролся более десяти лет. С течением времени состояние ухудшалось, особенно после интенсивных тренировочных сборов.
«Все прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам», — написал спортсмен в своих социальных сетях.
Дмитрий Бивол поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду на скорое возвращение в спорт, а также готовность к новым вызовам в следующем году.
Справка
Дмитрий Бивол — известный профессиональный боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA. Родился 18 декабря 1990 года в Токмаке. Боксом увлекся в шесть лет и начал заниматься под руководством тренера Вячеслава Шарапова. Победитель первенства Кыргызстана среди юношей, входил в состав юношеской сборной страны. В 15 лет переехал в Россию. На международной арене прославился благодаря высокому уровню техники и выносливости.