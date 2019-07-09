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Спорт

Пять секунд для победы. Новый рекорд в быстром нокауте в UFC

Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC. Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль одержал победу нокаутом над соотечественником Беном Аскреном на UFC 239 в Лас-Вегасе. Видео поединка опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Español.

Хорхе Масвидаль победил соперника за 5 секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.

Бен Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.

Бен Аскрен в интервью YouTube-каналу ESPN прокомментировал поражение от соотечественника. Он заявил, что не помнит произошедшее в октагоне. Боец отметил, что пришел в себя только в больнице и тогда осознал, что проиграл Масвидалю. «Первое поражение в карьере? И что, мне теперь заплакать или просить реванша? Я не заслужил реванш. Меня нокаутировали за 5 секунд», — добавил он.

По словам Аскрена, он знал, что соперник будет использовать колени. При этом спортсмен не ожидал, что удар будет выполнен так быстро и технично.

Ранее автором самого быстрого нокаута в тяжелом весе являлся американец Дон Фрай, победивший Томаса Рамиреса на турнире UFC 8 в 1996 году за 8 секунд.
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