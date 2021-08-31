«Почему «Аламедин-1», «Юг-2», а «Восток-5», и где первый и второй микрорайоны?» — часто задаются вопросом бишкекчане и гости столицы.

24.kg попыталось разобраться в истории становления первых столичных микрорайонов и по каким критериям им давали названия.

На первый-второй рассчитайсь!

Фрунзе изначально развивался как одноэтажный город. Очень редко можно было встретить двухэтажные дома. В них жили купцы и крупные чиновники. Тенденция продолжалась долгие годы, пока в столице не появился кооператив «Интергельпо». Тогда начали строиться дома барачного типа.

Как стало известно из архивов, в 1955 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах дальнейшей индустриализации.

В нем предписывалось построить во Фрунзе многоэтажные дома с полным спектром удобств, а проектировать их должны по принципу микрорайонов. Идея была революционная.

Как рассказал 24.kg архитектор Бейсен Кариев, в военные и послевоенные годы в городе начали строить жилые индивидуальные дома до четырех этажей.

«Располагались они по улицам без определенной идеи, хаотично. Да, для своего времени это были очень комфортабельные квартиры. Хотя условий для проживания (по сравнению с нынешними реалиями) в них было не много: комнаты небольшие, водопровода нет, уборных тоже. В то время жилья катастрофически не хватало, было много трущоб, где здания строили из подручных материалов. Такие разбросанные застройки назывались Шанхаями, — рассказал архитектор.

Фото foto.kg. Один из первых микрорайонов во Фрунзе

В конце 1950-х, уже после выхода постановления о проектировании микрорайонов, началось активное строительство. «В каждом из них по задумке определенное количество детских садов, школ, магазинов, общественных центров. В том числе кинотеатр, ресторан, кафе. Горожанам уже не надо было возить детей через весь город в школу или садик», — отмечает Бейсен Кариев.

Самые первые микрорайоны решили строить вдоль улицы Токтоналиева (бывшая Душанбинская) в районе старого аэропорта, а также между рекой Аламедин и медицинским институтом вдоль по улице Ахунбаева.

Район между Медицинским институтом и КГУСТА вдоль Ахунбаева — и есть самый первый микрорайон Бишкека.

В этом районе дома уже стали строить из кирпича, до четырех этажей. Для них выпускали определенные многопустотные блоки. Самое главное — в жилищах были все удобства, кухня с проведенным газом, канализация, холодная и горяча вода.

Параллельно с ним начала застраиваться южная часть Ботанического сада, которая существует и сейчас — ниже реки Ала-Арча до улицы Толстого.

С западной стороны по Токтоналиева был второй микрорайон.

А где остальные?

Концепция жилищного строительства предполагала столицу полностью застроить микрорайонами. Многоэтажные дома — это наиболее удобный вариант: на небольшой территории заселить много людей, рядом вся инфраструктура, нет необходимости ездить в магазины, школы, детские сады в другие районы.

Горожане часто интересуются, почему есть «Юг-2», но нет «Юг-3», и где «Восток-6» или «Аламедин-2». Как объясняют архитекторы, все это было в проекте и разработках, однако с обретением независимости планы рухнули.

Микрорайон «Восток-5» получил свое название в честь пятого пилотируемого космического корабля из серии «Восток».

Его запуск состоялся в 1963 году, а микрорайон во Фрунзе начал застраиваться гораздо позже — в начале 1980-х.

Отметим, что в период независимости, с начала 1990-х годов начался захват территории вокруг города людьми, которые делили землю. В основном это были иногородние жители. Они практически захватили земли, предназначенные под строительство тех микрорайонов, о истории которых все чаще спрашивают горожане.

Сегодня инвесторы ориентированы на строительство обычных жилых домов. Это дает самый быстрый возврат вложенных средств, а строить жилые районы, это значит возвращать потраченное долгое время. К тому же не один банк не финансирует подобные длительные проекты.

Ничего не знаем

Так по каким же критериям все-таки микрорайонам столицы давали названия? Большинство архитекторов, которые и участвовали в разработке плана их строительства, не смогли ответить на этот вопрос. Кто-то не помнит, кто-то и вовсе не знает.

24.kg обращалось и в Бишкекглавархитектуру. Казалось бы, целое муниципальное предприятие, отвечающее за градостроительство, должно знать историю становления микрорайонов. Однако в ведомстве ответили, что понятия не имеют о критериях присвоения наименований спальным районам, и посоветовали обратиться за комментариями... к советским архитекторам.

Бонус

Не только непонятная нумерация микрорайонов порождает массу вопросов у бишкекчан. Для многих остается загадкой, почему одна из разновидностей минеральных вод называется «Джалал-Абад 27». Ответ прост. Эта вода разливается из скважины № 27 на территории курорта «Джалал-Абад».

На курорте всего эксплуатируется пять скважин: № 1, № 3, № 4, № 5 и № 6. За пределами территории расположена скважина № 27, которая и рекомендована на разлив. Она является более минерализованной и характеризуется сульфатно-хлоридно-натриевым составом.