«Мы входили в толпу и хватали зачинщиков. Оружия у нас не было . В советское время не разрешали применять оружие, касок и щитов тоже не было. То есть мы просто заходили в толпу, применяли там какие-то приемы и задерживали хулиганов», – рассказал Феликс Кулов .