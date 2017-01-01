Однако потом решение пересмотрели и заявили, что на месте снесенного «Нарына» разобьют новый красивый сквер и установят стелу.



Не случилось и этого. В 2023 году неожиданно появился новые инвесторы — филиал ТОО Feb group, Hyper Partners, ARIYA, Core Architecture и строительная фирма Gurgoli (Турция).



Они обещали построить инновационный отель на 296 номеров, жилые апартаменты на 444 квартиры, торговый центр и подземный паркинг на более 1,2 тысячи машин. Проект оценили в $321 миллион.



Инвесторы обещали закончить объект в течение двух лет. Но пока на месте бывшего ресторана есть только котлован.