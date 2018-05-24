Нурдин Сулайманов: За четыре месяца НЦПП зарегистрировал 44 заявления о пытках

В Кыргызстане за четыре месяца в Национальный центр по предупреждению пыток поступило 44 заявления о пытках. Об этом ИА «24.kg» сообщил его директор Нурдин Сулайманов.

По его словам, в общей сложности в адрес центра поступило 93 различных заявления. Среди них есть те, что не касаются мандата НЦПП.

«Заявления поступают от заключенных, подследственных и их родителей. Люди просят перевести заключенных из одной колонии в другую, сообщают об условиях содержания, которые их не устраивают. Но в большинстве случаев заключенные и подследственные жалуются на пытки. На днях я встретился с новым генпрокурором Октурбеком Джамшитовым, рассказал о ситуации с применением пыток в стране. Глава надзорного органа согласился, что проблема остается одной из самых острых», — рассказал Нурдин Сулайманов.