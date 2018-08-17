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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (172)

Качаются, занимаются на велотренажере. Как сидят фигуранты по делу ТЭЦ в СИЗО

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили СИЗО Госкомитета национальной безопасности и навестили бывших премьер-министров Жанторо Сатыбалдиева и Сапара Исакова и экс-мэра столицы Албека Ибраимова. Об этом 24.kg сообщил директор НЦПП Нурдин Сулайманов.

По его словам, представители центра посетили СИЗО на основании поступивших заявлений от адвоката и родственников Жанторо Сатыбалдиева и супруги Сапара Исакова.

«Жалоб на условия содержания или плохое отношение администрации у них нет. Ранее Жанторо Сатыбалдиев выразил опасения за свое здоровье. Его осмотрел кардиолог, включенный в реестр привлеченных экспертов НЦПП. После вынесения заключения и назначений мы направим обращение родственников и адвоката Жанторо Сатыбалдиева руководству ГКНБ, чтобы приняли решение о его обследовании в больнице», — рассказал Нурдин Сулайманов.

Все трое сидят в обычных камерах, читают книги, посещают спортзал, на пытки не жалуются.

«Жанторо Сатыбалдиев, Сапар Исаков и Албек Ибраимов обеспечены всем необходимым. По утрам двое из них ходят в спортзал, где качаются и занимаются на велотренажере. Все медикаменты в СИЗО есть, но условий для обследования Жанторо Сатыбалдиева нет. Со слов следственно-арестованного, у него в любой момент может случиться инфаркт. Все трое надеются на справедливое решение по их делу», — добавил Нурдин Сулайманов.

По аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-главу Энергохолдинга Айбека Калиева, бывшего генерального директора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.

Кроме того, под стражей находятся бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев. Всем им предъявлены обвинения в коррупции.
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