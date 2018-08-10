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Происшествия

В Таласе мужчина изнасиловал своего приятеля во время просмотра порнофильма

В селе Жон-Арык Таласской области мужчина изнасиловал своего друга. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что его приятель надругался над ним.

«Заявитель сообщил, что они со знакомым сидели у него дома, смотрели порнофильм. В этот момент его приятель, применив физическую силу, изнасиловал его. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в УВД.
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