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Происшествия

Милиция ищет родственников выжившего в ДТП ребенка. Осторожно: фото!

Милиция Токтогульского района Джалал-Абадской области ищет родственников полуторагодовалого ребенка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в РОВД области.

По их данным, мать ребенка погибла в ДТП на 264-м километре автодороги Бишкек — Ош. ЧП произошло 26 июня, когда автомобиль «Хонда Степ» упал в реку Чичкан.

«Спасатели вытащили тело женщины из воды. Никаких документов не обнаружено. Поэтому мы просим граждан помочь опознать ее», — сказали в РОВД.

Осторожно: фото!

Женщина ехала с полуторагодовалым ребенком. Сейчас он находится в районной больнице.

«Ребенок не пострадал. Он здоров и находится под присмотром врачей», — сообщили в РОВД.
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