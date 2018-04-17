Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция задержала 15 человек

По факту поджога китайского предприятия «Джи Эл Макмал Девелопинг» в Джалал-Абадской области задержали 15 жителей Тогуз-Тороуского района. Об этом сообщили в МВД КР.

По их данным, задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 234 (хулиганство) и 174 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса КР.

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Напомним, 11 апреля жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящиеся объекты золотодобывающего предприятия.

По факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе милиция возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», «Массовые беспорядки» УК КР.

«По данному факту проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Расследование продолжается», — отметили в МВД КР.