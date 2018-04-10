В Кыргызстане из колонии-поселения сбежали два осужденных

В Кыргызстане из колонии-поселения сбежали двое осужденных. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН.

Уточняется, что оба отбывали наказание в колонии-поселении, расположенной в Балыкчи.

«Мы разослали ориентировки, предупредили правоохранительные органы. По закону, если заключенные колонии-поселения не являются к месту отбывания наказания на протяжении трех суток, мы объявляем их в розыск. Побег совершили 38-летний уроженец Таджикистана Зафаржон Исматов и 34-летний уроженец Узбекистана Аскаржон Буриев. Первого осудили за кражу имущества, а второго — за подделку документов. По факту возбудили уголовное дело», — сообщили в ГСИН.