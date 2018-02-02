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Происшествия

На Кубе покончил с собой сын Фиделя Кастро

Фото AFP 2018/Adalberto ROQUE. Сын бывшего лидера Кубы Фидель Анхель Кастро. Архивное фото

Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой на Кубе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на государственное информагентство Prensa Latina.

Как отмечается, в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем его перевели на амбулаторный режим наблюдения.

Ученый оставил предсмертную записку.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской академии наук, занимался темой инноваций.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.
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