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Происшествия

Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился по личным мотивам

Застрелившийся солдат войсковой части Сил воздушной обороны совершил суицид по личным мотивам. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления информационного обеспечения  Генерального штаба ВС КР Майрамбек Мусиев.

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По его словам, неуставных взаимоотношений у военнослужащего со сверстниками не было.

«Следствие еще не установило точную причину происшествия. По предварительным данным, солдат совершил суицид по личным мотивам. Молодой человек выстрелил из автомата Калашникова в область головы. После того как Военная прокуратура завершит следствие, виновные будут наказаны», — сказал Майрамбек Мусиев.

Напомним, ЧП в войсковой части зенитно-ракетной бригады произошло 15 декабря. Солдат срочной службы застрелился при несении службы часовым поста. Рядовому Р.Э. было 22 года.
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