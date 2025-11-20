В Бишкеке иностранный водитель задержан за грубое нарушение ПДД

Сотрудниками УПСМ была остановлена автомашина марки Toyota Tundra, водитель которой допустил грубое нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что за рулем находился иностранный гражданин, у которого полностью отсутствовали водительские удостоверения, дающие право управления транспортным средством на территории Кыргызской Республики.

Учитывая выявленные нарушения и в соответствии с действующим законодательством, на водителя был составлен протокол о правонарушении, а транспортное средство водворено на штрафную стоянку.

УПСМ напоминает, что управление автомобилем без соответствующих документов создает угрозу безопасности дорожного движения и будет жестко пресекаться.