Суд в России обязал Екатерину Бивол отработать 60 часов за оскорбления кыргызов

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу в отношении блогерши Екатерины Бивол, бывшей супруги российского и кыргызского боксера Дмитрия Бивола. Ее признали виновной в административном правонарушении за публикацию оскорблений в адрес кыргызов и казахов и назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото из интернета

Дело было возбуждено по статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Поводом для разбирательства стало видео, размещенное 22 октября 2025 года в одном из Telegram-каналов: в нем Бивол, используя нецензурную лексику, высказывала негативные оценки в адрес групп лиц по признаку национальности, в том числе казахов и кыргызов.

Ранее в отношении Екатерины Бивол были возбуждены уголовные дела в Кыргызстане и Казахстане по аналогичным эпизодам, ее объявили в международный розыск в обеих странах.

Суд в Петербурге также ранее признал ложными и порочащими честь и достоинство публичные высказывания Екатерины Бивол о ее бывшем муже и обязал опровергнуть распространенную информацию.