16:11
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Происшествия

Женщину задержали за дачу взятки сотруднику милиции

Сотрудники СВР МВД совместно с ОВД Аламединского района задержали женщину за дачу взятки милиционеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 17 мая в следственную службу ОВД Аламединского района с заявлением по факту хулиганства обратилась гражданка М.Н., которая просила, чтобы следователь принял меры в отношении гражданки Г.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемая

«В целях склонения должностного лица к принятию решения в ее пользу в тот же день гражданка М.Н. перечислила денежные средства на электронный кошелек следователя через мобильное приложение. Указанная сумма квалифицируется как незаконное вознаграждение — дача взятки. Следователь сообщил о данном факте, и информация была зарегистрирована в ГУВД Чуйской области», — говорится в сообщении.

По данному факту следственной службой ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 (дача взятки) Уголовного кодекса.

В тот же день сотрудники милиции задержали подозреваемую — гражданку М.Н., 1989 года рождения, жительницу Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329588/
просмотров: 621
Версия для печати
Популярные новости
Брал взятки и&nbsp;организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
По&nbsp;факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в&nbsp;розыск казахский бизнесмен По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский бизнесмен
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за&nbsp;мошенничество в&nbsp;особо крупном размере Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
В&nbsp;Кыргызстане при сплаве по&nbsp;реке Нарын погиб гражданин России В Кыргызстане при сплаве по реке Нарын погиб гражданин России
Бизнес
MEGA и&nbsp;MegaLab завершили социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo;&nbsp;&mdash; шаг к&nbsp;новым горизонтам MEGA и MegaLab завершили социальный проект «IT-Maмa» — шаг к новым горизонтам
Развитие племенного скотоводства&nbsp;&mdash; под 3&nbsp;процента годовых от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
Социология&nbsp;&mdash; профессия будущего, которую не&nbsp;заменит искусственный интеллект Социология — профессия будущего, которую не заменит искусственный интеллект
19 мая, понедельник
16:11
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают два участка и меняют маршрут автобусов Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают два участка и меняют...
16:02
За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев
15:59
Почему международный аэропорт «Манас» не получил код BSH?
15:48
В Кыргызстане решили не запрещать использовать ПЭТ-упаковки
15:42
Купальный сезон на озерах в Карагачевой роще Бишкека планируют открыть 1 июня