Женщину задержали за дачу взятки сотруднику милиции

Сотрудники СВР МВД совместно с ОВД Аламединского района задержали женщину за дачу взятки милиционеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 17 мая в следственную службу ОВД Аламединского района с заявлением по факту хулиганства обратилась гражданка М.Н., которая просила, чтобы следователь принял меры в отношении гражданки Г.

Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемая

«В целях склонения должностного лица к принятию решения в ее пользу в тот же день гражданка М.Н. перечислила денежные средства на электронный кошелек следователя через мобильное приложение. Указанная сумма квалифицируется как незаконное вознаграждение — дача взятки. Следователь сообщил о данном факте, и информация была зарегистрирована в ГУВД Чуйской области», — говорится в сообщении.

По данному факту следственной службой ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 (дача взятки) Уголовного кодекса.

В тот же день сотрудники милиции задержали подозреваемую — гражданку М.Н., 1989 года рождения, жительницу Чуйской области.



