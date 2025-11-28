В России исполнитель убийства генерала Генштаба приговорен к пожизненному сроку

Исполнителя убийства российского генерала Ярослава Москалика приговорили к пожизненному сроку. Игната Кузина признали виновным в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщает объединенная пресс-служба судов Москвы.

Фото объединенной пресс-службы судов Москвы. Исполнителя убийства российского генерала Ярослава Москалика приговорили к пожизненному сроку

По версии следствия, Игнат Кузин был завербован СБУ. В апреле он установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Ярослав Москалик. Устройство было приведено в действие дистанционно утром 25 апреля, в момент, когда генерал выходил из здания. В результате взрыва он погиб.

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen Passat. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство. Погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик.

Через два дня в Турции задержан подозреваемый. ФСБ сообщала, что машину заминировал «агент украинских спецслужб» Игнат Кузин, 1983 года рождения.