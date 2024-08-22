В Баткене обокрали дом 90-летней бабушки, которая недавно получила жилье

В Баткене обокрали дом 90-летней бабушки Ташбубу Абиловой, которая недавно получила жилье от властей. Об этом сообщает пресс-служба областной милиции.

20 августа женщина вместе с дочерью отправилась в больницу.

«Окна дома остались открытыми. Жительницы дома заметили пропажу на следующее утро, но не обратились в милицию», — уточнили в УВД.

Неизвестные украли кухонную плиту, казан и 2 тысячи сомов в конверте.

Дом был подарен 90-летней бабушке и ее дочери с инвалидностью властями Баткенской области 16 августа.