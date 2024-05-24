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Из Казахстана в Кыргызстан завезли машины с поддельными номерами

Юго-Западная таможня выявила факты незаконного ввоза авто. Об этом сообщила пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, на узбекско-кыргызской государственной границе проверили две машины Honda Fit, 2008 года выпуска, под управлением граждан Кыргызстана О.у.Р. и Н.Н.Н.

При проверке документов установлено, что собственниками автомашин являются граждане И.З.С. и Т.О.Р. Машины ввезли в Кыргызстан из Казахстана через Узбекистан.

Их доставили на таможенную территорию ЕАЭС через поддельные регистрационные номерные знаки и свидетельства о регистрации транспортного средства. Сумма ущерба, нанесенного в бюджет государства, составила 861 тысячу 454 сома.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294974/
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