Преподаватель колледжа КНУ вымогала у студента 25 тысяч сомов. Ее задержали

Выявлен факт вымогательства взятки преподавателем юридического колледжа Кыргызского национального университета. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что преподаватель поймана с поличным при получении 25 тысяч сомов.

«Старший преподаватель специальных дисциплин юридического колледжа А.Ш.Д. угрожала не допустить к летней экзаменационной сессии и в последующем отчислить. За решение вопроса допуска к сессии и положительные оценки А.Ш.Д. требовала у студента первого курса 25 тысяч сомов», — отметили в ведомстве.