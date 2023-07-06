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Происшествия

Преподаватель колледжа КНУ вымогала у студента 25 тысяч сомов. Ее задержали

Выявлен факт вымогательства взятки преподавателем юридического колледжа Кыргызского национального университета. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что преподаватель поймана с поличным при получении 25 тысяч сомов.

«Старший преподаватель специальных дисциплин юридического колледжа А.Ш.Д. угрожала не допустить к летней экзаменационной сессии и в последующем отчислить. За решение вопроса допуска к сессии и положительные оценки А.Ш.Д. требовала у студента первого курса 25 тысяч сомов», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269785/
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