Задержание активиста Бакая Кашкарбаева. В ГУВД рассказали подробности

Следственная служба ГУВД Бишкека расследует четыре досудебных производства в отношении Бакая Кашкарбаева. Об этом сообщила пресс-служба главного управления.

По ее данным, судебно-лингвистическая экспертиза показала, что в его высказываниях содержатся призывы к насилию. В связи с этим он был задержан и водворен в ИВС ГУВД.

«В настоящее время продолжаются все необходимые следственные и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства», — проинформировали в пресс-службе.

Отметим, что стороннику президента Садыра Жапарова вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» УК КР и «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.