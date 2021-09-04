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Происшествия

В Бишкеке милиция задержала серийных воров

В Бишкеке милиция задержала подозреваемых в совершении серийных краж. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, ранее оперативникам поступила информация о том, что в городе неизвестные промышляют кражами. В частности, была установлена возможная причастность преступной группы к краже в частном доме в жилмассиве «Кок-Жар».

«Из частного дома воры украли $50 тысяч 600. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража» УК КР. Задержаны подозреваемые — 22-летний С.Б., 18-летний С.Б., 23-летний Э.А., 21-летний К.Б. Они водворены в ИВС ГУВД столицы», — сказали в УВД.

Граждан, пострадавших от действий задержанных и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по номерам телефонов: 0555269977 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206053/
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