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Происшествия

Задержана преступная группа. На ее счету больше 20 квартирных краж

Сотрудники Второго управления СКМ МВД задержали преступную группу, орудовавшую на территории Кыргызстана. На их счету больше 20 квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Злоумышленники совершили ряд преступлений в Бишкеке, Оше, на территории Чуйской, Ошской, Иссык-Кульской областей. В основном домушники брали деньги и ценные вещи. Они нигде не работают, но отдыхали с размахом на курортах. Недавно приобрели себе автомобили», — говорится в сообщении.

Оперативникам удалось задержать четверых членов преступной группы: трое из них — уроженцы Иссык-Кульской области и один житель Нарына. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204351/
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