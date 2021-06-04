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Происшествия

В Кыргызстане заключенные организовали схему по сбыту фальшивых денег

В Кыргызстане раскрыта группировка фальшивомонетчиков, которой из колоний руководили заключенные. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Изъяты сотни тысяч поддельных сомов и евро.

«В конце мая сотрудники межрегионального управления СКМ МВД получили информацию о фактах распространения поддельной иностранной валюты в особо крупных размерах. 29 мая в 20.05 на территории Кара-Суйского района с поличным были пойманы две жительницы Оша, одной из которых 50 лет, а второй 41 год. Они обменяли 10 тысяч фальшивых евро на 600 тысяч сомов. Из них 470 тысяч получили наличкой, а за остальную сумму — автомашину ВАЗ-2107. В тот же день была задержана их 30-летняя соучастница», — рассказали в милиции.


Отмечается, что в ходе расследования в оперативную разработку попали представители криминального мира, отбывающие наказание в местах заключения.

«Сбыт фальшивых денег крупными партиями наладили лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях. В совершении преступления подозреваются граждане Ошской области 29 и 30 лет. В настоящее время они содержатся в одном из учреждений ГСИН. При обыске в камере у них были обнаружены сотовые телефоны, которые они использовали для связи с остальными участниками группировки», — подчеркивают в пресс-службе.


Сообщается также, что фальшивомонетчикам удавалось делать подделки высокого качества. В преступное сообщество заключенные втянули даже своих родственников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196499/
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