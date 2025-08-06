Фальшивые картины Пикассо продали на аукционе в Германии

На аукционе искусств в Штутгарте проданы две поддельные гравюры Пабло Пикассо. Об этом пишет DW.

Одну из работ успел купить арт-дилер из Вормса, ее уже изъяло следствие. Вторую приобрел коллекционер из Австрии. Полиция в сотрудничестве с Музеем Пикассо в Мюнстере разоблачила мошенника. Он много лет поставлял высококачественные подделки работ Пикассо на международный рынок произведений искусства.

Еще две фальшивки криминалисты успели изъять до того, как они попали на торги.

Подозреваемым полицейские называют мужчину с итальянским гражданством, который много лет в одиночку подделывал работы Пабло Пикассо из серии Suite Vollard. Это цикл из 100 офортов в неоклассическом стиле, созданный Пикассо между 1930 и 1937 годами по заказу французского арт-дилера Амбруаза Воллара. Коллекция считается одной из важнейших графических серий художника.