Очередная кража невесты в Бишкеке. Похитителя и его подельников задержали

В Бишкеке произошел очередной факт кражи девушки с целью вступления в брак. Похитителя и его сообщников удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«В 13.40 поступило сообщение по факту похищения человека, которое произошло на территории Ленинского района столицы, рядом с Национальным хирургическим центром. Похитители посадили 22-летнюю девушку в автомашину Toyota белого цвета и скрылись неизвестном направлении», — сказали в милиции.

Был объявлен план «Перехват», в ходе которого по горячим следам удалось найти машину и задержать похитителей.

«Автомобиль был найден и остановлен сотрудниками в 14.30 на объездной дороге Бишкек — Нарын — Торугарт. Внутри него находились похищенная и пятеро парней, среди которых и предполагаемый жених. Все уроженцы Иссык-Кульской области», — отметили в пресс-службе.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По предварительной информации, похищенная и похититель состоят в отношениях. Несмотря на это, все фигуранты дела были задержаны и доставлены в милицию.